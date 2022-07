A margine della conferenza stampa celebrativa del ritiro del Bologna a Pinzolo, Claudio, ad del Bologna, ha risposto a diverse domande anche di mercato. E così ha mandato anche un messaggio alla, parole chiare in merito al suo obiettivo per l'attacco: "è stato un investimento importante perché dovrà caratterizzare il Bologna dei prossimi anni, è il punto centrale del progetto tecnico, riconfermo quello detto tempo fa, per noi è incedibile. Al momento la base della squadra c'è, è completa, l'anno scorso è mancata la continuità dei risultati, cercheremo di completarla ma i tempi non sono decisi solo da noi, il calcio italiano sta uscendo da una crisi finanziaria importante".