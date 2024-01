La Lazio vince contro il Lecce e si porta in piena zona per la Champions League. Alla squadra di Maurizio Sarri basta il gol realizzato da Felipe Anderson nel corso del secondo tempo. L'esterno brasiliano ha parlato così del suo futuro nel post partita: "Le 300 partite mi rendono felice, per il rinnovo vediamo, decideremo cosa è meglio per tutti quanti". Felipe Anderson infatti ha il contratto in scadenza a giugno e al momento non c'è l'accordo con il club biancoceleste per il rinnovo. La Juve resta interessata al giocatore per ingaggiarlo a parametro zero.