Le parole di Fazzini a Sky Sport:"Sto bene sono rientrato da un piccolo infortunio in ritiro. La squadra sta bene siamo motivati, vogliamo dimostrare che le prime due sono state un incidente, vogliamo fare punti. La Juve? Non conta se sei giovane o esperto, bello da giocare e le prepariamo al meglio. Il mister? Non è diverso, l'ho visto carico e ce l'ha trasmessa, non vediamo l'ora inizi".