Lucien Favre, tecnico del Borussia Dortmund, ha parlato alla vigilia del big match di Bundesliga di oggi (ore 18) tra i gialloneri ed il Bayern Monaco. Il francese si è soffermato sui due grandi acquisti invernali del club tedesco: “Gli acquisti di Haaland e Emre Can a gennaio sono stati davvero importanti, hanno aumentato notevolmente la qualità della nostra rosa”. L'attaccante norvegese è stato soffiato anche alla Juventus mentre Emre Can è arrivato direttamente dal club bianconero per poco più di 25 milioni di euro.