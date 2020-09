1









Daniele Faggiano, ds del Genoa, ha parla si Dejan Kulusevski alla Domenica Sportiva su Rai 2: "Penso proprio di sì. Io l'ho avuto ed è stato valorizzato sia dal mister che dalla società: ha qualità importanti, sia umane che calcistiche. Un predestinato che in testa ha come unico obiettivo quello di diventare un campione ad alti livelli, come ha già dimostrato fino qui".