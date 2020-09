Sven Goran Eriksson incorona Dejan Kulusveski. L'ex tecnico della Lazio ha parlato a The Italian Football Podcast elogiando il nuovo acquisto della Juventus: "Ci sono calciatori interessanti come Kulusevski che la Juve ha appena acquistato - le sue parole - ha appena 19/20 anni e si intravede qualcosa, può decidere le partite da solo. La Svezia ha bisogno di questi giocatori. Li ha sempre avuti ma di recente no. Ibra? E' uno di quei calciatori che possono segnare da soli, in Svezia non abbiamo più certi tipi di giocatore".