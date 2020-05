Torna a parlare Emre Can e ancora una volta ha un messaggio per il club bianconero. L'ex centrocampista della Juve, che dal momento del suo addio ha sempre ringraziato la società e attaccato Sarri, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del Borussia Dortmund, spiegando: "Mi sono sentito di nuovo importante, mi hanno accolto alla grande. Mi sono sentito a casa dopo mesi difficili. Credo di aver dimostrato di aver qualità in questi mesi".