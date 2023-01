ha rilasciato un'intervista a Sky Sport: "Fuori dalla Germania godo di tutt'altra considerazione, soprattutto in Inghilterra.in Bundes vengo invece giudicato in maniera molto più critica. So di non essermi espresso al massimo da quando sono a Dortmund. Qui, però, sono felice, ed essere vicino alla mia famiglia che vive a Francoforte è di grande conforto".