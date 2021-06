Dal ritiro della Nazionale, il terzino del Chelsea Emerson Palmieri, nel mirino della Juventus, ha parlato così del suo futuro: "Quest'Europeo per me rappresenta un sogno, è sempre stato un mio obiettivo. Adesso ci sono ma non sono ancora soddisfatto, perché voglio dare il mio meglio per vincerlo. Il futuro? Sono mesi che si sta parlando del mio ritorno in Serie A, ma adesso non mi interessa e non voglio neanche pensarci. Vivo il presente, e in questo momento sono concentrato sull'Italia".