Emerson Palmieri è tornato a parlare del suo futuro dal ritiro della nazionale italiana.



IN NAZIONALE - "Qui in Nazionale gioco, mi diverto e sto bene. Il mister mi ha detto che la soluzione migliore per me è giocare, al Chelsea o in un'altra squadra, aspettiamo i prossimi due mesi e vediamo quel che succederà".



TORNARE - ​"Purtroppo non sto giocando al Chelsea, ma sono sereno, penso che le cose potranno migliorare a Londra o in un altro posto. C'è stato qualche interessamento nei miei confronti ma non cose concrete. Mi farebbe piacere tornare a giocare in Italia ma non posso dire se potrà succedere a gennaio o fra cinque anni".