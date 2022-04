Quarto posto? Stephan El Shaarawy ci crede. L'attaccante della Roma è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo l'1-1 contro il Napoli, nel match in cui ha riportato i giallorossi sul risultato di parità (e a meno 4 punti dalla Juve) grazie a un gol in pieno recupero. Ecco il suo pensiero sulla corsa a un piazzamento in Champions League: "Crediamo al quarto posto, finché la matematica non ci condanna abbiamo il diritto e il dovere di crederci".