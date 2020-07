Stefan Effenberg, ex Bayern Monaco, parla a Sport1 di David Alaba, terzino dei bavaresi che piace alla Juve: "Alaba ha la possibilità di andare in un altro grande club. Può accettare una nuova sfida o restare al Bayern Monaco per scrivere la storia come ha fatto per esempio Philipp Lahm. Deve farsi questa domanda. Io personalmente accetterei una nuova sfida, per cercare altri stimoli e per scrivere un’altra storia. Deve essere consapevole che se o se ne va ora o non se ne va più, perché tra 3 o 4 anni non potrà più fare questo passo".