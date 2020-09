Edin Dzeko non ha parlato di Juventus nella conferenza stampa della vigilia di Italia-Bosnia di Nations League, ma non ha potuto evitare del tutto l'argomento ai microfoni di Rai Sport. Ecco cos'ha detto l'attaccante bosniaco, al centro di un impasse di mercato con la Juve: "Ogni anno si dice che lascerò la Roma… Non è il momento di parlare di mercato, mi concentro su queste gare poi vedremo. La possibilità di giocare con CR7? Posso dire che ho 34 anni, che mi sento bene e che sono orgoglioso di questo".

LA NAZIONALE E L'AMICO PJANIC - Queste invece le dichiarazioni nella conferenza pre-Azzurri: "Dispiace che questa partita arrivi in un momento un po' particolare, né noi né l'Italia siamo al 100%, per quanto ci riguarda ci mancano molti giocatori fra cui Pjanic. Comunque cercheremo di ripetere, risultato a parte, la bella prestazione fatta a Torino contro la Nazionale italiana. Florenzi ha detto che se sarà necessario non esiterà a darmi un calcione e lo stesso potrei fare io? Alessandro è un amico e lo resterà sempre."