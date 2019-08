Intervenuto dagli studi di Sport Italia, Andrea Dossena, ex terzino di Napoli e Liverpool ha espresso il suo pensiero in merito allo scambio Cancello-Danilo da poco intercorso tra Juve e Manchester City. L’ex giocatore si è soffermato sulla portata extra tecnica dell’affare: “Penso sia stata un'operazione resa necessaria dal bisogno di ottenere delle plusvalenze, la Juve doveva mettere qualcosa a bilancio e ha dovuto privarsi di un campione come Cancelo”. Dossena ha continuato: “Io non avrei fatto questo scambio ma capisco che operazioni del genere vengano fatte per rientrare nei parametri”. Mentre Cancelo ha svolto ieri le visite mediche con il Manchester City, Danilo si è presentato in mattinata al JMedical per espletare le proprie, superate le quali, firmerà il contratto con la Juventus.