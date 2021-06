Donnarumma-Juventus. Questo è il titolo della telenovela che quest'estate terrà incollati agli schermi gli appassionati di calciomercato. Il portiere del Milan, ancora per poco, e della Nazionale si è raccontato in un breve stralcio della serie Rai sull'Italia di Mancini "Vivo Azzurro". Queste le sue parole: "Sono timido, mi piace stare tranquillo, ma in campo cambio totalmente carattere. Sono molto più cattivo, divento proprio un'altra persona".