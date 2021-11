Per la prima voltaesce allo scoperto e parla del disagio di questi primi mesi al. Lo fa in un'intervista a Tnt Sports: "Stare in panchina mi fa male, al Milan ero abituato a giocare sempre dall'inizio e non è facile". Un vero sfogo, che prosegue così: "La rivalità con Navas mi disturba, ma non ha effetto sulle mie prestazioni. A volte stare in panchina mi fa male, ma la situazione si risolverà presto, ne sono convinto". Donnarumma ha fin qui collezionato cinque presenze in campionato (meno della metà, arrivati alla 13a giornata) e due in Champions League, parando un rigore al Lipsia.