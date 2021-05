"Faccio quello che mi dice Mino". Così, secondo La Gazzetta dello Sport, Donnarumma avrebbe detto a Paolo Maldini dopo il mancato rinnovo del contratto con il Milan e una storia che sembra destinata a finire con l'addio a parametro zero per la fine del contratto. Messaggio ricevuto anche dalla Juve, da tempo interessata al portiere classe '99 e che in rosa, della scuderia di Mino Raiola, agente di Donnarumma, ha Matthijs de Ligt. Prima di provare l'affondo per il portiere, però, i bianconeri dovranno trovare una sistemazione a Szczesny.