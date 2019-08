Roberto Donadoni, neo tecnico dello Shenzen, ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Stampa nel quale ha espresso il proprio pensiero sul mercato delle squadre italiane e sulla Serie A prossima ad alzare il sipario. Secondo l’ex CT della Nazionale Italiana, anche per quest’anno: “La Juve parte molto davanti a tutti grazie ad una politica sistematica di rafforzamento, e le altre ad inseguire”. Sulle possibilità che le altre squadre possano impensierire il cammino dei bianconeri, il tecnico ha detto: “Spero che le dirette contendenti, in primis Napoli ed Inter, si facciano più spazio: il mercato finora non ha detto questo, le ultime operazioni potranno un po’ ridurre la forbice”. In merito all’arrivo di Lukaku all’Inter ed alle possibilità che questo colpo possa spostare gli equilibri delle forze in gioco, l’ex giocatore del Milan ha detto: “Quando ingaggi tali calciatori speri sempre di ridurre il gap, e probabilmente in parte è avvenuto. Però la combinazione non è automatica”.