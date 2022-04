In queste ultime settimane uno dei nomi che a più riprese è stato accostato alla Juve, è quello dell'attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori, soprattutto da quando è stato annunciato l'ormai certo divorzio con Paulo Dybala. Su questa vicenda ha detto la sua anche l'allenatore dei neroverdi Alessio Dionisi che, ha rilasciato delle dichiarazioni durante la conferenza stampa.



'È giusto che la società faccia i suoi passi e prenda le sue considerazioni. Il club sa cosa vuole fare. Concedetemi una battuta: solo quattro? Per me ce ne sono anche di più bravi in questa squadra'.