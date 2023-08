Alessio, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Atalanta commentando anche il caso Berardi e il possibile affare con la Juve. Ecco le sue dichiarazioni: "Sapevo già cosa sarebbe uscito sui giornali oggi perché ho un confronto quotidiano con i dirigenti. Posso dire soltanto che ha detto tutto Carnevali. Per me finisce qua il discorso Berardi. E' troppo importante la partita di domani. Sappiamo che il mercato è aperto ma noi dobbiamo focalizzarci sulla partita perché se anche l'allenatore parla del circo del calciomercato non otterremo risultati".