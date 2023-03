Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, il tecnico delAlessioha detto la sua anche sul "collega" Massimiliano. Ecco il suo pensiero: "Allegri mi piace, ho sempre parlato bene di lui. Gestire un club e una società che ha sempre l’obiettivo più alto non penso sia facile, lui questo lo fa benissimo. Poi se mi chiedi se lapossa giocare meglio ti dico che è possibile. Ma non credo che possa ottenere risultati migliori di quelli che che sta già ottenendo. Per questo penso che è un allenatore bravissimo".