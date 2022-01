Il talento del Milan Brahim Diaz, è tornato a parlare della super sfida di San Siro giocata nell'ultimo turno di campionato contro la Juve. I rossoneri erano riusciti a non concedere paraticamente nulla in chiave gol alla squadra di Massimiliano Allegri che, per la prima volta nella sua stagione ha terminato l'incontro con 0 conclusioni verso lo specchio della porta. Sentiamo le sue parole rilasciate ai microfoni di Sportmediaset.



'​Contro di noi la Juve non ha mai tirato in porta. Ci è mancato solo il goal per vincere la partita, ma avremmo meritato di più. Abbiamo un'ottima squadra, con grande qualità: è arrivato il momento di tirare fuori tutto quello che abbiamo per dimostrare che possiamo lottare fino alla fine per la lotta Scudetto'.