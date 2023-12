Marco Di Vaio, dirigente del Bologna, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato anche del futuro di Zirkzee, attaccante che piace a diverse squadre tra cui la Juventus e che sta trascinando la sua squadra, attualmente quarta in classifica: "Nessuna telefonata. E comunque non risponderemmo. Joshua è un nove e mezzo sì, ma non assomiglia a nessuno: pezzo unico. La clausola? Vale solo per il Bayern (di 40 milioni, ndr), articolata. Per gli altri club il prezzo è libero…”. Messaggio chiaro quindi a chi vuole l'attaccante olandese.