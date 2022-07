Ilblinda Marko. Individuato dallacome possibile vice di Dusan, il centravanti austriaco giocherà nella squadra rossoblù anche nella prossima stagione. O almeno questo è quanto emerge dalle dichiarazioni di Marco, intervenuto durante la conferenza stampa in cui è stato presentato Andrea Cambiaso , arrivato in prestito proprio dai bianconeri. Il dirigente, in particolare, ha risposto a una domanda circa le indiscrezioni legate a una richiesta di cessione da parte dell'entourage dell'attaccante: "Non ci risulta. Marko è incedibile, non è cambiato nulla, continuerò a ripeterlo".