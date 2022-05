"Il mio sogno è tornare e finire la mia carriera al Rosario Central". Lo ha ribadito ancora una volta Angel Di Maria, in questo caso ai microfoni di Olè. Non che si tratti di una grande novità, perchè le intenzioni del Fideo sono sempre state chiare. Eppure le sue parole sono tornate a mettere in evidenza il piano per il futuro dell'esterno argentino, che punta a giocare in Europa ancora per un anno - l'anno del Mondiale - per poi godersi un ultimo scorcio di calcio in patria. Anche la Juve ne è sempre stata consapevole. Ora, però, è giunto il momento di tirare le somme, di capire se questo matrimonio s'ha da fare oppure no, perchè ormai la prossima stagione è alle porte.



Come riferito da La Gazzetta dello Sport, l'incontro che potrebbe rivelarsi decisivo per la chiusura dell'affare (o per il definitivo abbandono della trattativa) è in programma domani a Londra, dove andrà in scena la "Finalissima" tra Italia e Argentina: sul tavolo tanti temi, dall'ingaggio alla durata del contratto, che Di Maria appunto vorrebbe fosse particolarmente breve, ma anche il progetto tecnico della Juve che verrà e il pensiero di Massimiliano Allegri (che, da parte sua, ha indicato il classe 1988 come una prima scelta). Il giocatore ha già dato il suo assenso di massima, è pronto a firmare ma resta in attesa di una risposta definitiva. Alla vigilia del summit il clima è di ottimismo, ma qualche rischio c'è, con i bianconeri ancora in dubbio sulla durata dell'accordo (con i presupposti attuali, infatti, il club non potrebbe nemmeno beneficiare del Decreto Crescita). Il momento della resa dei conti è sempre più vicino.