Angel Di Maria, in uscita dal PSG e spesso accostato alla Juve, si è raccontato in una breve intervista in Francia a Le Media Carré, spiegando anche alcune caratteristiche del suo stile di gioco. Ecco le sue parole: "Se sono più tifoso del PSG o del Rosario Central? Del Rosario, il mio club del cuore, quello che mi ha fatto crescere e che mi ha permesso di essere oggi al PSG. Poi col tempo sono diventato anche un tifoso del PSG grazie all'affetto della gente, io do sempre tutto per questa maglia. Io preferisco gli assist ai gol. Per me l'emozione dell'assist è forte come quella della rete. Mondiale o Champions League? Dico Mondiale. La Champions è importantissima ma puoi giocarla ogni anno. Il Mondiale ogni 4 anni... E non tutti i giocatori hanno la possibilità di parteciparvi".