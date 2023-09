Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Salernitana, il tecnico delEusebioè tornato a parlare anche dei bianconerie Matias. Ecco il suo commento: "Kaio Jorge lo stavo per far entrare ma poi c’è stato l’infortunio di Gelli. L’ultimo slot è fondamentale, se avessi fatto il cambio due minuti prima considerando il recupero avremmo giocato in dieci gli ultimi 20 minuti. Soulé è uno dei ragazzi che non ha avuto molto spazio nellae che qui si sta esprimendo bene, è un 2003 e non deve accontentarsi. Mi piace il suo atteggiamento, domenica scorsa ha chiuso facendo la mezzala, poi è chiaro che è la sua caratteristica principale è la fase offensiva".