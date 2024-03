Dopo il match contro il Genoa terminato 1-1, il tecnico delEusebioha parlato anche di Matias. Ecco il suo commento sul giovane di proprietà della: "Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra che ha tentato di mettere in difficoltà il Genoa costruendo e reagendo alle prime difficoltà con compattezza. Avremmo meritato un risultato migliore del pareggio nel primo tempo, ma ci accontentiamo di un punto ottenuto in uno stadio che ha spinto. Contento della prestazione e di aver mosso la classifica arrestando l’emorragia. Turati? Anche oggi ha effettuato una bella parata, ma non ha ricevuto troppe occasioni pericolose; piuttosto ho visto muoversi bene la linea difensiva che lo ha protetto.”.