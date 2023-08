Intervenuto ai microfoni di Radio 1, il tecnico delEusebioha parlato anche di Enzo, appena ingaggiato in prestito dalla(a lui ora si aggiungeranno anche Matias Soulè e Kaio Jorge). Ecco il suo commento: "Barrenechea è arrivato adesso, non ha ancora il ritmo, ma è un play che mi piace. Nel calcio si parla tanto di giocatori duttili, lui è il classico play e mi ricorda con le dovute proporzionial Sassuolo. Juve da scudetto? Sì, al di là delle difficoltà. La Juventus è sempre una squadra di grande potenzialità, di storia, di abitudine e di forza. Negli ultimi anni non è stata competitiva e ora è il momento di tornare ad esserlo".