Intervistato da SportMediaset in occasione della cerimonia del Pallone d'Oro, il CT dellaDidierha parlato anche di Paul, che presto dovrebbe tornare ad allenarsi con la. Ecco le sue dichiarazioni: "Sta andando bene, ma per la convocazione (per il, ndr.) deve essere guarito. Penso che lo sarà, dopo c'è il secondo aspetto che è quello atletico, è passato del tempo dall'ultima partita che ha giocato a quelle che potrebbe giocare. L'importante, prima di pensare al secondo aspetto, è che sia guarito. Penso che lo sarà ed è già una buona cosa".