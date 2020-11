Il ct della Francia, Didier Deschamps ha parlato così di Paul Pogba: "Né il suo minutaggio, né la posizione che sta ricoprendo in campo possono rendere Paul soddisfatto. La sua è una situazione difficile: è reduce da diversi infortuni e dal coronavirus, che l'ha colpito piuttosto duramente. Ha bisogno di ritrovare ritmo e finora non ha trovato molto supporto attorno a lui. Non è felice allo United. Con me non c'è problema. Quando un calciatore non si trova a suo agio nel suo club, è sempre contento di giocare per i Bleus. Conosco Pogba molto bene: mi parla apertamente del suo stato d'animo e io cerco di riportargli energia positiva".