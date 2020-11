Memphis Depay è un interessante uomo mercato, giocatore più rappresentativo del Lione che tre mesi fa ha chiuso la stagione della Juventus, nonché l'avvenuta bianconera di Maurizio Sarri, eliminando la Juve agli ottavi di Champions. Ecco cos'ha detto ieri Depay dopo l'amichevole pareggiata con la Spagna di Morata: "Chi non vorrebbe andare al Barcellona? È un top club. Vedremo cosa mi riserva il futuro. Il Barça è uno dei club più grandi e tutti vorrebbero giocarci, ma io sono concentrato sul Lione e sulla Nazionale olandese. La finestra di mercato non è ancora aperta. Non ci penso in questo momento. Mi sto allenando bene e sto lavorando per essere un giocatore migliore. Ci sono molte speculazioni, ma i miei pensieri al momento non sono su questo".