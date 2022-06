"Ciao ragazzi, sono molto felice di essere qui con voi. Forza, un abbraccio a tutti i tifosi". Queste le parole pronunciate in un video da Merihdopo l'annuncio ufficiale del suo riscatto dallada parte del club bergamasco. Grazie a questa operazione, come già annunciato, il club bianconero incasserà 20 milioni di euro, che potranno incrementarsi di ulteriori 2.5 milioni al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi nel corso della durata contrattuale. Previsto inoltre un premio per la Signora pari al 10% del corrispettivo per l'eventuale futura cessione.Ecco il video del difensore: