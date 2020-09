1









Alex Del Piero "scommette" su Andrea Pirlo. Intervistato da Forbes, l'ex capitano della Juve dichiara: "Sarebbe una grandissima sfida per chiunque. Ma parliamo di un club molto solido, con un'ottima squadra. E Andrea è un grande. Non so cosa voglia fare in campo, ma lo conosco bene e sono conivnto che sarà preparato e pronto per raccogliere questa opportunità".



RIGORE IN FINALE MONDIALE - "La camminata dal centrocampo al dischetto è molto molto lunga. Cerchi di concentrarti, ma ti vengono in mente tante cose. Voglio dire, è il momento più importante della tua vita. E io ho cercato di pensare a qualcosa che mi facesse sorridere. Mi dicevo che solo 2,5 miliardi di persone stavano guardando quel momento. E che a nessuno sarebbe importato se avessi sbagliato quel rigore. Ho cercato di sorridere".



VITA DI OGGI - "Fare il direttore tecnico e l'allenatore è qualcosa che è sempre nella mia testa. Sono stato davvero sorpreso dalla chiamata di Pirlo, perché è arrivata davvero presto. Pensavo che la Juve avrebbe preso un'altra direzione".