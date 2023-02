Negli studi di SkySport Alessandroha parlato dellae del cammino inLe sue parole:- "La Juve sta fronteggiando delle sfide fuori dal campo che possono aggravare ahimè ancora di più la posizione in classifica. Allegri credo abbia preso spunto per dare un peso forte a questa coppa. Abbiamo passato un periodaccio, disastrosi in Champions ma ora che abbiamo sistemato le cose siamo forti. Alla squadra Allegri vuole mandare il messaggio che la coppa vale molto di più. Ai giocatori e all'ambiente perchè potrebbe essere una luce importante per il futuro in una stagione difficile".