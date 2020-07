Alessandro Del Piero, ex capitano e bandiera della Juve, commenta ai microfoni di Sky Sport la partita vinta 4-1 dalla Juve contro il Torino: "L'intesa tra Dybala e Cristiano Ronaldo? Credo che siano cresciute molto le individualità. Il gioco della Juventus non porta i due attaccanti a scambiarsi tanto il pallone, è più un gioco globale e quindi crescendo come gioco i due hanno la possibilità di fare di più. Non sono cresciuti tanto come coppia, ma all'interno della squadra. Quello sì".