La scorsa settimana Fabio Partici ha incontrato in più di un'occasione Beppe Riso, procuratore di Stefano Sensi. Oggi, ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha ammesso che il centrocampista potrebbe partire: "Mi aspetto una telefonata da Sensi dopo il tour con la Nazionale, mi aspetto che mi dica che vuole rimanere qui. Non mi piace tenere controvoglia un giocatore. Sensi oggi ha le carte in regola per giocare le coppe europee, ma sa anche che qua è molto stimato e apprezzato. Dipende da lui".