Stefan de Vrij, difensore dell'Inter, ha parlato sulle pagine di Tuttosport:



CONTE - "E' un allenatore vincente. E' molto chiaro, ci fa lavorare sempre ad alta intensità in allenamento, e pretende le stesso in partita. Stiamo lavorando alla grande".



JUVE - "E' ancora presto, la stagione è iniziata solo da tre giorni. Noi non dobbiamo pensare agli altri ma a noi stessi, consapevoli di voler crescere e fare una stagione migliore rispetto a quella dello scorso anno".



DE LIGT - "E' un calciatore fortissimo e un bravissimo ragazzo. In Nazionale ci troviamo molto bene insieme. Non so se andrà alla Juventus".



OBIETTIVI - "Prometto di dare il massimo per riportare il club dove merita. Come ha detto Conte usciremo dal campo sempre con la maglietta sudata".