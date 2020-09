Daniele De Rossi approva la scelta della Juve di affidare la panchina ad Andrea Pirlo, suo ex compagno di Nazionale: "Dal punto di vista della personalità hanno trovato la persona giusta, uno con gli attributi", dichiara a margine del premio 'Calabrese' a Soriano nel Cimino.



FENOMENO - "Un fenomeno che aveva una visione diversa rispetto agli altri e sicuramente ce l'avrà anche dalla panchina - dichiara -. Avrà un inizio pesante dal punto di vista della pressione perché la Juventus chiede subito risultati. Ma se c'era bisogno di una persona con le idee chiare hanno scelto la persona giusta. Negli anni ho visto allenatori a cui non davo una lira fare grandissime cose e viceversa. Non pensavo che Simone Inzaghi o Gattuso potessero diventare allenatori così bravi. Bisognerà vedere i risultati. Di sicuro ho grande voglia e qualche idea, ma innanzitutto devo prendere il patentino, poi si vedrà”.