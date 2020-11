Rodrigo De Paul è stato uno degli obiettivi di mercato della Juventus nell'ultima sessione. Le doti del centrocampista argentino - amico di Paulo Dybala - sono ben note e negli occhi della dirigenza bianconera c'è ancora la prestazione super disputata proprio contro la Vecchia Signora nel finale della scorsa stagione. De Paul, in ritiro con l'Argentina, ha parlato a La Nacion: "L'Udinese mi ha fatto sentire importante fin dall'inizio, regalandomi una maglietta simbolica per il club. Mi hanno permesso di giocare per la nazionale e la Copa America al fianco del miglior giocatore della storia. Queste cose creano legami difficili da rompere, sarebbe complicato trovare un posto come questo. Mi piacciono le sfide e voglio crescere, voglio giocare di nuovo la Champions League. Non so cosa potrà succedere in futuro".