Il centrocampista dell’Udinese Rodrigo De Paul, obiettivo di mercato di Juventus e Inter, ha parlato del suo futuro in un’intervista a BeIN Sports. "Ho sempre detto che la serie A, la Premier e Liga sono i migliori campionati d'Europa. Ho già giocato in due di loro, mi manca la Premier League".



SUI CENTRCOCAMPISTI NEL MONDO – "Credo che uno dei più completi sia Pogba, ha tutto quello che serve ad un centrocampista. Mi piace molto anche Vidal: è uno che fa gol e ha tante altre caratteristiche, come dimostra la sua impressionante carriera. Poi mi piacciono Kroos e Modric, che sono centrocampisti con caratteristiche diverse ma che uno può apprendere per crescere".