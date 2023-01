Intervenuto in conferenza stampa, il difensore delMatthijsè tornato a parlare della sua esperienza in Serie A, dove ha indossato la maglia della, paragonandola a quella attuale in Germania. Ecco il suo commento: "Penso che lasia un campionato in cui tutte le squadre giocano ad alta intensità, molte lavorano duramente per questo: è stata la sorpresa più grande per me. Devo dire che il livello della Serie A italiana e della Bundesliga sono abbastanza simili. Certo, la filosofia è diversa ma penso che siano entrambi ottimi campionati e sono felice di giocare in Bundesliga adesso".