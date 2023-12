"Stiamo parlando. Lui ha detto che voleva rimanere a Napoli tutta la vita. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo che è un polacco, del sole e del mare gli interessa fino a un certo punto. Forse è abituato maggiormente a certe nebbie", così, Aurelio De Laurentiis ha parlato aldel futuro di Piotr Zielinski, il cui contratto con il Napoli scadrà a giugno. Sul centrocampista c'è l'interesse della Juve e dell'Inter, che vedono in lui un'opportunità a parametro zero per la prossima stagione.