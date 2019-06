I dubbi sul proprio futuro hanno reso Kalidou Koulibaly uno dei pezzi pregiati sul mercato. Juventus, Manchester United e Manchester City sono pronti a scatenare l'asta per accaparrarsi il difensore senegalese. Finora sono stati i Citizens a formulare l'offerta più elevata, spingendosi fino a 120 milioni. Ma per il momento il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non prende in considerazione l'ipotesi di una cessione: “Kalidou potrebbe comporre una gran coppia difensiva con Manolas”. Parole che lasciano intendere la volontà di costruire una formazione più che mai agguerrita.