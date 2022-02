Negli uffici della Continassa si continuano a monitorare i vari profili di mercato da consegnare a Massimiliano Allegri nella finestra estiva e uno dei reparti da perfezionare è quello del centrocampo. Con gli arrivi di Locatelli nella scorsa estate e di Zakaria a gennaio, i bianconeri hanno si alzato notevolmente il livello, ma allo stesso tempo hanno bisogno di un colpo alla Vlhaovic. Uno dei nomi caldi è quello del centrocampista del Barcellona Frankie De Jong che però, proprio in queste ore ha gelato la Vecchia Signora attraverso delle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di The Guardian.



'Sono molto felice di essere al Barcellona. Fin da bambino volevo essere qui, anche se pensavo che avremmo potuto vincere più trofei nei primi 2 anni. Mi aspettavo di più in questo senso. Ma ovviamente voglio restare qui ancora per molto tempo'.