In un'intervista concessa ai microfoni di ESPN, il centrocampista del Barcellona Frankie De Jong ha parlato di quello che è il suo futuro, accostato a più riprese anche alla Juve di Allegri.



'Preferisco rimanere al Barcellona, l'ho già detto: è il club dei miei sogni. Contatti con gli altri club? Non voglio più parlarne. Mi trovo bene qui, non c'è nessun accordo e niente di ufficiale'