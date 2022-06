Al termine della partita vinta dalla sua Olanda contro il Belgio in Nations League, Frenkie de Jong - centrocampista del Barcellona al centro di diverse voci di mercato e accostato anche alla Juventus - ha lanciato un messaggio al club blaugrana. "Qui (in nazionale, ndr), gioco in maniera diversa che al Barcellona. Credo che mi venga molto meglio. Mi piace essere il primo giocatore che riceve il pallone dai difensori e legare il gioco con l'attacco".