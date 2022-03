In casa Juve bisogna smaltire in fretta la deludente eliminazione dalla Champions League, maturata nella gara di ritorno contro il Villarreal. Ma è tempo di pensare anche al futuro, per tentare di partire con il piglio giusto e soprattutto di tornare a competere per ogni trofeo disponibile. In queste ore però è arrivata una doccia gelata per la Juve e il riferimento è legato al futuro del centrocampista olandese Frankie De Jong, uno degli obiettivi principali della Vecchia Signora. L'ex giocatore dell'Ajax ha infatti rilasciato delle dichiarazioni al termine della gara di Europa League contro il Galatasaray, dove ha rivelato il suo amore per i Blaugrana: 'Amo questo club e se me lo proponessero firmerei per altri 6 anni'.