Ha stupito tutti, ancora una volta, con la sua grande velocità. Alphonso Davies, laterale del Bayern Monaco, è stato tra i migliori in campo contro il Borussia Dortmund ed ha parlato ad Espn immaginando una corsa sui 100 metri con alcui tra i più importanti velocisti del calcio moderno. La corsa sarebbe tra lui, Bellerin, Aubameyang, Robben Bale, Ronaldo, Adama Traore. Ecco il suo ordine d'arrivo: "Ultimo? In questo momento forse sarebbe Robben - le sue parole - non gioca più, quindi...La medaglia d'oro sarebbe per Adama Traore, i suoi muscoli nelle gambe farebbero la differenza in partenza. Secondo Aubameyang. Terzo? Non so...Se ci fosse un fotofinish tra me Ronaldo e Bale, Ronaldo forse arriverebbe terzo per la sua struttura fisica".