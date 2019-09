Matteo Darmian è uno dei giocatori entrato nel mirino della Juventus nel corso del mercato estivo. Il terzino non è arrivato in bianconero ma è tornato comunque in Italia, con il Parma che ha superato la concorrenza prendendolo a titolo definitivo dal Manchester United per circa 1,5/2 milioni di euro. Nel giorno della sua presentazione, il terzino ha spiegato perché ha scelto il club gialloblù: "Ho scelto questo club perché mi ha voluto fortemente, ora voglio solo scendere in campo".